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التعليم: تجديد المسارح المدرسية لإقامة المسابقات وحفلات الأنشطة

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التعليم: تجديد المسارح المدرسية لإقامة المسابقات وحفلات الأنشطة التعليم: تجديد المسارح المدرسية لإقامة المسابقات وحفلات الأنشطة

 

أرشيفية

أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جميع المديريات التعليمية توجيهاته لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو عمل حصر شامل للمسارح المدرسية بجميع المديريات التعليمية، مع إعداد بيان إحصائي للمسارح المستخدمة، والعمل على تجديد المسارح التي تحتاج إلى صيانة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

ينص الكتاب الدوري على استخدام تلك المسارح لإقامة مسابقات بين الإدارات التعليمية على مستوى المديريات، وكذلك استخدامها خلال الاحتفالات القومية، وحفلات ختام الأنشطة المدرسية في نهاية العام الدراسي.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة لتطوير الأنشطة التربوية وتفعيلاً لدور المسرح التربوي وأهميته في ترسيخ قيم التربية الديمقراطية، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن لدى التلاميذ.
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