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مقتل ضابط عراقى فى انفجار سيارة مفخخة شمال شرقى بغداد

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مقتل ضابط عراقى فى انفجار سيارة مفخخة شمال شرقى بغداد مقتل ضابط عراقى فى انفجار سيارة مفخخة شمال شرقى بغداد

قتل ضابط عراقى الثلاثاء، عندما اطلقت القوات العراقية النار على سيارة مفخخة يقودها انتحارى قرب نقطة للتفتيش جنوبى مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى / 57 كم شمال شرقى بغداد بالعراق.

وأوضحت المصادر أن قوات الشرطة أطلقت الرصاص على سيارة مفخخة يقوها انتحارى قرب نقطة تفتيش للشرطة فى منطقة " الجديدة" جنوبى بعقوبة ما أدى إلى تفجيرها ونتج عن الانفجار مقتل ضابط عراقى.

وشهدت بغداد الليلة الماضية هجوما كبيرا لتنظيم داعش استهدف أحد المراكز التجارية بسيارة مفخخة وانتحاريين ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين فيما شهدت منطقة المقدادية بمحافظة ديالى هجوما انتحاريا استهدف مقهى شعبيا أدى إلى مقتل أكثر من 23 مدنيا وإصابة 45 آخرين بجروح.
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