وصول 5حالات اشتباه بـ«أنفلونزا الخنازير» إلى مستشفى العريش ووفاة اثنين منهم

أكد مصدر طبي، وصول 5حالات اشتباه بالإصابة بأنفلونزا الخنازير إلى مستشفى العريش، وتم عزلهم عن باقي المرضى لحين وصول التحاليل من معامل الوزارة بالقاهرة.

وأضاف المصدر الطبي، أن الحالات التي وصلت العريش قد توفى منها حالتين حتى الآن، وأنهم في انتظار وصول التحاليل الطبية التي يستغرق وصولها من أسبوعين إلى 3أسابيع .

وأكد أحد أقارب السيدة، التي توفت داخل مستشفى العريش، أن التحاليل الخاصة بالمريضة، وصلت من القاهرة، مؤكدةً إصابتها بفيروس أنفلونزا الخنازير، مضيفًا أن مستشفى العريش قد شهد وفاة حالتين أحدهما لـ”سيدة”، تبلغ من العمر 55سنة، و”شاب” يبلغ من العمر 22سنة.