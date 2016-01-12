أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: خارج المستطيل الأخضر .. هوايات نجوم الدوري الممتاز -
القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بفضل «الخلطة السرية».. الأهلي يتفوق على «عمالقة أوروبا» -
«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " ثانون الضرائب ألزم الشركات بعدم قبول الشيكات " -
مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر " -
مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية " -
مساء dmc - د.محمد معيط " وزارة المالية لا تدخر جهدا لتعويض السنوات التي مرت بدون تطوير " -
دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وصول 5حالات اشتباه بـ«أنفلونزا الخنازير» إلى مستشفى العريش ووفاة اثنين منهم

Google+ Print
وصول 5حالات اشتباه بـ«أنفلونزا الخنازير» إلى مستشفى العريش ووفاة اثنين منهم وصول 5حالات اشتباه بـ«أنفلونزا الخنازير» إلى مستشفى العريش ووفاة اثنين منهم

أرشيفية

أكد مصدر طبي، وصول 5حالات اشتباه بالإصابة بأنفلونزا الخنازير إلى مستشفى العريش، وتم عزلهم عن باقي المرضى لحين وصول التحاليل من معامل الوزارة بالقاهرة.

وأضاف المصدر الطبي، أن الحالات التي وصلت العريش قد توفى منها حالتين حتى الآن، وأنهم في انتظار وصول التحاليل الطبية التي يستغرق وصولها من أسبوعين إلى 3أسابيع .

وأكد أحد أقارب السيدة، التي توفت داخل مستشفى العريش، أن التحاليل الخاصة بالمريضة، وصلت من القاهرة، مؤكدةً إصابتها بفيروس أنفلونزا الخنازير، مضيفًا أن مستشفى العريش قد شهد وفاة حالتين أحدهما لـ”سيدة”، تبلغ من العمر 55سنة، و”شاب” يبلغ من العمر 22سنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا