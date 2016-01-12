منظمة الصحة تطلب من الحكومة السورية السماح بإرسال مساعدات طبية إلى مضايا

قالت ممثلة عن منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إن المنظمة طلبت من الحكومة السورية السماح بإرسال عيادات متنقلة وفرق طبية إلى بلدة مضايا المحاصرة لتقييم حالة سوء التغذية وإجلاء الحالات الخطيرة.

وقالت إليزابيث هوف ممثلة منظمة الصحة العالمية في دمشق التي زارت مضايا يوم الإثنين مع قافلة من الأمم المتحدة إن المنظمة تحتاج القيام بتقييم عن طريق زيارات منزلية من بيت لبيت في البلدة التي يبلغ عدد سكانها 42 الف نسمة وحيث أبلغها طبيب سوري إن ما بين 300 و400 شخص في مضايا بحاجة “لرعاية طبية خاصة”.

وقالت هوف لرويترز “انا قلقة حقيقة.” وأضافت “وجهت طلبا فوريا للسلطات بارسال المزيد من الإمدادات. نطلب إرسال عيادات متنقلة وفرق طبية.”