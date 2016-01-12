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أستاذ قانون: انتخاب نائب جديد عن دائرة «كمال أحمد» حال قبول استقالته

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أستاذ قانون: انتخاب نائب جديد عن دائرة «كمال أحمد» حال قبول استقالته أستاذ قانون: انتخاب نائب جديد عن دائرة «كمال أحمد» حال قبول استقالته

مجلس النواب – أرشيفية

كتبت – شيماء حفظي 

قال الدكتور علي بركات أستاذ القانون ووكيل كلية الحقوق جامعة بني سويف، إنه في حالة قبول رئيس البرلمان استقالة العضو كمال أحمد من مجلس النواب، تجرى عملية اقتراع جديدة لانتخاب نائب بديل.

وأضاف بركات، في حالة قبول الاستقالة، يعلن رئيس البرلمان، وفقًا للائحة الداخلية للمجلس، خلو مقعد الدائرة “الجمرك والعطارين” بالإسكندرية، ويقوم بإخطار اللجنة العليا للانتخابات، وتقوم اللجنة بفتح باب الترشح في عملية اقتراع كاملة لانتخاب نائب جديد للدائرة.

وتقدم النائب كمال أحمد باستقالته من مجلس النواب، مؤكدًا ان  لاستقالة  جاءت ﻷسباب صحية.

وأشار أحمد إلى أن الاستقالة ستعرض على جلسة المجلس اليوم الساعة الثالثة عصرًا برئاسة علي عبد العال.

 

 

 

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