دراسة: عبوة واحدة من المشروبات الغازية يوميا تعرضك للسكر والأزمة القلبية

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من المخاطر الصحية للمشروبات الغازية، وكشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من المعهد الوطنى الأمريكى للقلب والرئة والدم أن تناول عبوة واحدة من مشروبات الصودا يومياً يرفع خطر الإصابة بالأزمة القلبية، المسبب الأول للوفاة فى العالم.

وكما ثبت أنها تساهم فى زيادة مقاومة الخلايا لهرمون الأنسولين، وهو ما يرفع خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى الذى يصيب ما يزيد عن 400 مليون شخص حول العالم، طبقاً لآخر إحصائيات الفيدرالية الدولية لمرض السكر.

وفسر الباحثون هذه المخاطر الصحية، مؤكدين أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر بشكل يومى منتظم يزيد من تراكم الدهون حول الأحشاء والأعضاء الداخلية للإنسان مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء بنسبة 30%، وذلك حسبما كشفت نتائج الدراسة التى شملت 1000 شخصاً فى المرحلة العمرية المتوسطة، واستمرت لمدة 6 سنوات.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Circulation medical journal"، وكما نشرت مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.