الشبورة المائية تحول مسار 3رحلات من مطار برج العرب للقاهرة

تسببت الشبورة المائية في تحويل مسار 3 رحلات طيران للهبوط بمطار القاهرة الدولي، بدلًا من مطار برج العرب بسبب تدهور مستوى الرؤية لحوالي 200 متر.

وصرح إيهاب محي الدين رئيس شركة الملاحة الجوية، أن تم تحويل 3 طائرات من مطار برج العرب الدولي لمطار القاهرة كانوا قادمين من “جدة والشارقة واسطنبول” بسبب سوء الأحوال الجوية، واضطر قائد رحلة الخطوط الجوية التركية رقم 696 والقادمة من إسطنبول إلى مطار برج العرب إلى الهبوط اضطراريًا بمطار القاهرة، ومن المقرر أن يتم نقل الركاب والبالغ عددهم 86 راكبًا بالأتوبيسات إلى الإسكندرية.

وأضاف محي، أن الأحوال الجوية بدأت تتحسن في الإسكندرية بعد عدة ساعات، وعاد مستوى الرؤية لوضعه الطبيعي مما سمح للمطار للرحلات الأخرى بالهبوط بمطار برج العرب.