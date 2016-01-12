مصدرعسكري: الجيش السوري يفرض سيطرته على مناطق بريف اللاذقية الشمالي

أفاد مصدر عسكري سوري، بأن وحدات من الجيش النظامي واصلت تقدمها في ريف اللاذقية الشمالي وتمكنت من فرض سيطرتها على الضاحية الجنوبية الشرقية لبلدة سلمى وعدد من التلال المحيطة بها، وهي إحدى معاقل المعارضة السورية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر: إن وحدات الجيش وبالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية واصلت التقدم في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وأحكمت سيطرتها على الضاحية الجنوبية الشرقية لبلدة سلمى وعدد من التلال المحيطة بالبلدة وهي جرن القلعة ورويسة القلعة وشيش القاضي وضهر العدرة ورويسة الطيور وقرية ترتياح وتل قراقفي.

وأضاف المصدر أن وحدات الجيش فرضت سيطرتها على بلدة جرجيسة وشمال بحيرة الرستن بريف حماة الجنوبي، مشيرا إلى أن مجموعة من المسلحين سلمت نفسها مع أسلحتها للجيش السوري في نفس المنطقة.

وأوضح المصدر أن وحدة من الجيش دمرت آليتين ثقيلتين للتنظيمات المسلحة في حي بني زيد ومنطقة الليرمون في مدينة حلب.