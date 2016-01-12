إنشاء 3670وحدة سكنية للأُسر الأولى بالرعاية في أسيوط بتكلفة 169مليون جنيه

أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أنه تم الانتهاء من إنشاء 3آلاف و670وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي تكلفة تبلغ حوالي 169مليون و670ألف جنيه على مستوى 11 مركز بالمحافظة، حيث تم تخصيص 2830 وحدة سكنية، وجاري فحص طلبات المواطنين لـ840 وحدة، مشددًا على مراعاة المواطن البسيط، وتوفير جميع الخدمات بأعلى مستوى، وتسهيل الشروط على المواطنين .

وقالت المهندسة إيمان حمدي، مديرة إدارة الإسكان الاقتصادي بأسيوط، إن الوحدات مقسمة على جميع مراكز المحافظة، حيث يضم مركز ومدينة أسيوط 590 وحدة سكنية بإجمالي 27 مليون و730 ألف جنيه، وتم تخصيص 529 وحدة سكنية، وجاري فحص طلبات المتقدمين لـ61 وحدة، والموزعة على 5 أماكن، وهي: (الزاوية وريفا 160 وحدة - نجعي سبع وعبد الرسول 80 وحدة و درنكة 350 وحدة )، وبالنسبة لمركز أبوتيج، تم إنشاء 364 وحدة سكنية بتكلفة تبلغ حوالي 17 مليون و108 ألف جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص 358 وحدة، وجاري فحص الطلبات لـ 6 وحدات سكنية، وبمركز منفلوط تم الانتهاء من 400 وحدة بإجمالي 18 مليون و800 ألف جنيه، مُوزعة على 4 مناطق، وهي: (العزية 80 وحدة – العتامنة 140 وحدة – بني عديات 120 وحدة – جحدم 60 وحدة )، مشيرةً إلى أنه جاري فحص طلبات 13 وحدة بالعتامنة وبمركز القوصية 780 وحدة سكنية، بتكلفةٍ بلغت 36 مليون و660 ألف جنيه، وتم تخصيص 398 وحدة، وجاري فحص الطلبات لـ 382 وحدة سكنية، وبديروط، تم الانتهاء من 280 وحدة سكنية بتكلفة 13 مليون و160 ألف جنيه، وتم تخصيص جميع الوحدات للمواطنين وبمركزي صدفا وساحل سليم الانتهاء من 380 وحدة بتكلفة 17 مليون و860 ألف جنيه وبمركزي الغنايم والبداري تم إنشاء 400 وحدة سكنية بتكلفة 18 مليون و800 ألف جنيه، كما تم تخصيص جميع الوحدات ماعدا 6 وحدات تابعة لقرية العقال البحري بالبداري، وبالنسبة لمركزي الفتح وأبنوب الانتهاء من إنشاء 476 وحدة بإجمالي تكلفة تبلغ 22 مليون و372 ألف جنيه، موضحةً أنه تم تخصيص 92 وحدة بمركز الفتح، وجاري تخصيص 164 وحدة، كما تم تخصيص 12 وحدة بمركز أبنوب، وجاري تخصيص 208 وحدة سكنية .

وأضافت “حمدي”، أنه بدأ إدراج حوالي 2700 متقدم بالمرحلة الرابعة من ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي الذين سبق تقديم أوراقهم منذ عام 2005م، موضحةً أنه سيتم عمل قرعة علنية للمتقدمين للوحدات السكنية على مستوى المحافظة بكل حيادية وشفافية .