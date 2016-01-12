ألفيش: نيمار يستحق المركز الثاني خلف ميسي.. لن أتحدث حتى لا يبكي البعض

(إفي): قال داني ألفيش الظهير الأيمن لبرشلونة الإسباني، إنه اندهش من حلول مواطنه وزميله في الفريق نيمار ثالثا في تصويتات الكرة الذهبية بعد كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد والأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالجائزة.

وقال ألفيش في تصريحات نقلتها صحيفة (أس) "نيمار يتطور بشكل عظيم، وفي كل مرة يصبح لاعبا أفضل، بكل تأكيد سينافس مجددا على الجائزة، إنه يرغب في هذا الأمر ويعمل من أجل تحقيقه".

وأضاف اللاعب البرازيلي "اندهشت من عدم كونه ثانيا في التصويت ولكن إذا ما تحدثت عن هذه الأشياء أكثر سيبكي البعض، عامة في المستقبل إذا لم يفز ليو بالجائزة فسيكون نيمار".

واعتبر اللاعب أن ميسي "سيفوز بالجائزة كلما رغب في ذلك"، حيث أكمل "إذا ما استمر بنفس مستواه لن يكون هناك منافس له، تمر السنوات وهو يتطور ويفهم اللعب بصورة أفضل. نحن محظوظون بوجوده معنا".

يشار إلى أن صحيفة (ماركا) الإسبانية كانت نشرت من جانبها خبرا قالت فيه إنه خلف الكواليس حدثت مشادة لفظية بين كريستيانو رونالدو وألفيش قبل الحفل بسبب تصريحات كان قالها البرازيلي بحق البرتغالي عقب الكلاسيكو الأخير.