مصدر: النيابة تدرس النقض على براءة الفنانة نهى العمروسى من تعاطى الهيروين

قال مصدر قضائى بنيابة وسط القاهرة الكلية إن النيابة تدرس النقض على حكم براءة الفنانة نهى العمروسى، فى اتهامها بتعاطى الهيروين داخل جاليرى فى الزمالك، خلال 60 يوما طبقا للقانون.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، برأت الفنانة نهى العمروسى، واثنين آخرين، وعاقبت اثنين بالسجن المؤبد و6 بالسجن 3 سنوات فى اتهامهم بتعاطى الهيروين داخل جاليرى فى الزمالك.

تعود الواقعة إلى العام الماضى، عندما ألقت قوات الشرطة القبض على الفنانة نهى العمروسى فى حملة بحى الزمالك، حيث وردت معلومات بوجود "جاليرى" مشبوه، وبعد متابعته ومداهمته، ألقت القوة القبض على عدد من الشباب والفتيات بحوزتهم مواد مخدرة، وكشفت تحقيقات النيابة أن صاحب الجاليرى يتخذ منه ستارًا لترويج المواد المخدرة.