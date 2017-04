The Revenant يتأرجح بين المرتبة الأولى والثانية

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، تراجع الفيلم الصيني Detective Chinatown حيث حصد 11.8 مليون دولار، وعاد فيلم The Good Dinosaur الى المرتبة الرابعة حيث حصد 12 مليون دولار، ودخل فيلم The Hateful Eight في المرتبة الثالثة بعد أن سجّل أيضاً 12 مليون دولار، ودخل فيلم The Revenant مباشرة في المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 20.2 مليون دولار، وبقي فيلم Star Wars: The Force Awakens في المرتبة الأولى للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن جمع مبلغ 104.3 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Sisters الى المرتبة الخامسة حيث جمع 7.1 مليون دولار، ودخل فيلم The Forest في المرتبة الرابعة مع 13 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Daddy's Home الى المرتبة الثالثة حيث جمع 15 مليون دولار، وتقدم فيلم The Revenantمن المرتبة الـ 23 الى الثانية مع 38 مليون دولار، وصمد فيلم Star Wars: The Force Awakens في المرتبة الأولى بعد أن حصد 41.6 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Star Wars: The Force Awakens الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 3470 شخص، وتراجع فيلم Point Break الى المرتبة الرابعة مع 4865 مشاهد، وتراجع أيضاً الفيلم اللبناني "السيدة الثانية" من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث شاهده 7968 شخص، ودخل فيلم Daddy’s Home في المرتبة الثانية مع 9352 مشاهد، ودخل أيضاً فيلم The Revenant مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 13914 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع الفيلم الهندي Dilwale الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 10856 شخص، وتراجع فيلم Star Wars: The Force Awakens الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 24378 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة دخول فيلم Daddy’s Home حيث شاهده 44404 شخص، ودخل فيلم The Revenant في المرتبة الثانية حيث شاهده 62215 شخص ودخل أيضاً الفيلم الهندي Charlie مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 80542 شخص.

في مصر، دخل فيلم Joy في المرتبة الخامسة حيث حصد مبلغ 329314 جنيه، وبقي فيلم "الليلة الكبيرة" في المرتبة الرابعة مع 334321 جنيه، وتراجع فيلم Star Wars: The Force Awakens الى المرتبة الثالثة حاصداً 351461 جنيه، ودخل فيلم Daddy’s Home في المرتبة الثانية مع 382071 جنيه، وبقي فيلم In the Heart of the Sea في المرتبة الأولى بعد أن جمع 560167 جنيه.