القبض على نجار وصاحب ورشة لاتهامهما بالاتجار فى الأسلحة النارية بأوسيم

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من القبض على نجار وصاحب ورشة نجارة، لقيامهما بالاتجار فى الأسلحة الألية، وتحويل الورشة وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى، بدائرة مركز أوسيم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين بإشراف اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، من ضبط المتهمين بالورشة المشار إليها، وضبط (2 بندقية آلية عيار 7.62×39 "غير مبلغ بسرقتها، و10 طلقات من ذات العيار + خزينة، وبندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم، وطبنجة معدلة عيار 9 مم، و3 دبشك بندقية خرطوش فايبرحربى، و12 ماسورة حديدية مختلفة الأحجام، و 2 مبرد، و5 مفك).

وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما للورشة، وحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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