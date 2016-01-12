بالصور.. الهيئة الهندسية تنتهى من إنشاء 16 ألف وحدة سكنية بـ 6 أكتوبر

انتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إنشاء 16 ألف وحدة إسكان اجتماعى، جنوب مدينة السادس من أكتوبر، ضمن المنحة الإماراتية، وبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسكان الشباب، ومن المنتظر تسليمها لوزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة، من أجل وضع الترتيبات اللازمة لتسليمها للمواطنين فى أقرب وقت ممكن.

المساحة المقام عليها الوحدات السكنية تبلغ 220 فدان، تضم 667 عمارة سكنية مكونة من بدروم وأرضى وخمسة أدوار متكررة، بمساحة 88 متر مربع، مقسمة إلى 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، بالإضافة إلى الواجهات الحضارية والمسطحات الخضراء المحيطة بالوحدات السكنية.

وتتكون منطقة المشروع من 5 قطاعات تحتوى على 542 عمارة سكنية بإجمالى 13 ألف وحدة سكنية ومنطقتى خدمات وتشمل، جامع ودار مناسبات بمساحة 1190 متر مربع ومول تجارى بمساحة 1500 متر، وساحة رياضية بمساحة 5450 ومنطقة مدارس بإجمالى مساحة 19 ألف متر مربع ومركز طبى بمساحة 1120 متر مربع للمركز الطبى الواحد، إلى جانب 8 مناطق خدمات فرعية وتشمل محلات تجارية، ومسجد يتسع لـ 400 مصلى بمساحة 420 متر، وحضانة أطفال بمساحة 190 متر.

>وقد نجحت القوات المسلحة فى إنهاء الوحدات السكنية بنسبة 99%، وسوف يتم الاحتفال بتسليم وحدات مشروع منطقة دهشور " جنوب مدينة 6 أكتوبر " خلال الأيام المقبلة، فى إطار تنسيق كامل مع أجهزة الدولة المختلفة، خاصة وأن دور القوات المسلحة يتوقف عند بناء وتأسيس الوحدات السكنية وتشطيبها على أكمل وجه ولا تتدخل على الإطلاق فى عمليات التوزيع أو التسليم للمواطنين.

وقد بدأ العمل فى مشروع إسكان دهشور فى اكتوبر 2013 بسواعد رجال إدارة المهندسين العسكريين، ومعاونة من عشرات الشركات المدنية ومئات العمال والفنيين والمهندسين، والمكاتب الاستشارية، التى تتولى الإشراف على المشروع، حتى يتم التأكد من تنفيذ كافة الاشتراطات اللازمة، ومراعاة الشكل الحضارى للوحدات السكنية والمسطحات الخضراء.

وتأتى وحدات إسكان مشروع دهشور ضمن المنحة التى قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر خلال الفترة الماضية لإنشاء 50 ألف وحدة إسكان اجتماعى، تخدم الشباب ومحدودى الدخل والفئات البسيطة.



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