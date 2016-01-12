اعتماد 7مليون و600ألف جنيه لاستكمال مشروعات المرافق والبنية الأساسية في أسيوط

صرح أحمد شوقي محبوب، رئيس مركز ومدينة منفلوط، بأن أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، استكمال بعض مشروعات الكهرباء، وتحسين البيئة، والاستهداف الجغرافي لقُرى ومدينة مركز منفلوط، بتكلفة تقدر بـ 7مليون و600 ألف جنيه.

وقال “شوقي”، إن المشروعات شملت مد وتدعيم شبكات كهرباء، ومعدات إنارة، وشراء عدد 2 سيارة بسلم كهربائي لـ”الحواتكة، وأم القصور”، وشراء قلاب 6 م بـ”بني عديات”، وشراء سيارة كسح بـ”بني رافع”، وتطوير مداخل، وتجميل منطقة أبو سيفين، بالجاولي بالحواتكة، وعمل منطقة ركاب أمام عزبة “عمار” بـالحواتكة، بالإضافة إلى توريد، وتركيب حنفيات حريق بالحواتكة، وشراء طفايات حريق وإحلال وتجديد مبنى الإطفاء ببني عديات، وإحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية ببني عديات، وإنشاء جراج بالوحدة المحلية بالعتامنة، واستكمال الدور الرابع بمبنى الوحدة المحلية ببني رافع، وإنشاء جراج وإحلال وتجديد دورات المياه بنزة قرار، واستكمال الوحدة المحلية بـأم القصور، وشراء معدات إنارة ولمبات موفرة ببني شقير، واستبدال خطوط جهد متوسط بكابل أرضي ببني شقير، ورصف طريق مركز الشباب حتى مدرسة الحرية بدمنهور بطول 1 كم، وعرض 6 م .

وأكد رئيس مركز ومدينة منفلوط، على مخاطبة مديرية الإسكان وإدارة العقود والمشتريات بالمحافظة، لإجراء عمليات الطرح وتوريد المعدات في مواعيدها الزمنية المحددة، وذلك في إطار النهوض بالخدمات والمرافق الأساسية بقرى ومدينة مركز منفلوط .