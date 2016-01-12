أخبار عاجلة

«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 8 إبريل 2017 في مصر -
مساء dmc - معيط " نحاول ادخال أكثر من منظومة دفع لمنظومة الكروت الذكية كما فعلنا في المعاشات" -
القاهرة أبوظبي: آخر تطورات الكرة المصرية .. مع ك/ محمود الخطيب - الجمعة 07 أبريل 2017 -
سعر الدولار اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
القاهرة أبوظبي: خارج المستطيل الأخضر .. هوايات نجوم الدوري الممتاز -
القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

اعتماد 7مليون و600ألف جنيه لاستكمال مشروعات المرافق والبنية الأساسية في أسيوط

Google+ Print
اعتماد 7مليون و600ألف جنيه لاستكمال مشروعات المرافق والبنية الأساسية في أسيوط اعتماد 7مليون و600ألف جنيه لاستكمال مشروعات المرافق والبنية الأساسية في أسيوط

المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط

صرح أحمد شوقي محبوب، رئيس مركز ومدينة منفلوط، بأن أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، استكمال بعض مشروعات الكهرباء، وتحسين البيئة، والاستهداف الجغرافي لقُرى ومدينة مركز منفلوط، بتكلفة تقدر بـ 7مليون و600 ألف جنيه.

وقال “شوقي”، إن المشروعات شملت مد وتدعيم شبكات كهرباء، ومعدات إنارة، وشراء عدد 2 سيارة بسلم كهربائي لـ”الحواتكة، وأم القصور”، وشراء قلاب 6 م بـ”بني عديات”، وشراء سيارة كسح بـ”بني رافع”، وتطوير مداخل، وتجميل منطقة أبو سيفين، بالجاولي بالحواتكة، وعمل منطقة ركاب  أمام عزبة “عمار” بـالحواتكة، بالإضافة إلى توريد، وتركيب حنفيات حريق بالحواتكة، وشراء طفايات حريق وإحلال وتجديد مبنى الإطفاء ببني عديات، وإحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية ببني عديات، وإنشاء جراج بالوحدة المحلية بالعتامنة، واستكمال الدور الرابع بمبنى الوحدة المحلية ببني رافع، وإنشاء جراج وإحلال وتجديد دورات المياه بنزة قرار، واستكمال الوحدة المحلية بـأم القصور، وشراء معدات إنارة ولمبات موفرة ببني شقير، واستبدال خطوط جهد متوسط بكابل أرضي ببني شقير، ورصف طريق مركز الشباب حتى مدرسة الحرية بدمنهور بطول 1 كم، وعرض 6 م .

وأكد رئيس مركز ومدينة منفلوط، على مخاطبة مديرية الإسكان وإدارة العقود والمشتريات بالمحافظة، لإجراء عمليات الطرح وتوريد المعدات في مواعيدها الزمنية المحددة، وذلك في إطار النهوض بالخدمات والمرافق الأساسية بقرى ومدينة مركز منفلوط .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا