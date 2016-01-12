بلاغ للنائب العام ضد «سعد الدين إبراهيم» بتهمة الخيانة العظمى والانضمام لتنظيم إرهابي

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، ببلاغ للنائب العام، ضد سعد الدين إبراهيم.

وقال “صبري” في بلاغه : “علامات استفهام كثيرة تدور حول سعد الدين إبراهيم وأقوال وشكوك حول العديد من تصرفاته ، واتصالاته، وأكدت ذلك داليا زيادة التي عملت في مركز ابن خلدون الذي يديره المبلغ ضده وأظهرت أوراق كثيرة ، والأخطر من كل هذا ما سطرته في إحدى الصحف القومية الهامة على الصفحة الأولى من أن سعد الدين إبراهيم ينفذ أجندات تضر بمصلحة الوطن”.

وأضاف البلاغ : “أخيرا صرحت مصادر موثوق بها أنها أحبطت تحركات مناهضة للدولة تهدف إلى إحداث الفوضى والاضطراب بالبلاد في ذكرى 25 يناير وأن هناك عدد من التحركات لجماعة الإخوان الإرهابية وعدد من أنصارها الذين تمولهم الجماعة والذين يعملون لحساب المخططات الغربية الأمريكية والتني تسعى إلى النيل من ثورة المصريين في 30 يونيو وإسقاط الدولة بهدف تنفيذ مخطط التقسيم للبلاد وأكدت المصادر أن سعد الدين إبراهيم له دور بارز ثبت من خلال ما لعبه لصالح جهات أجنبية تسعى إلى محاولة استبدال الدولة الوطنية بنظام الإسلام السياسي في تنظيم الإخوان الإرهابي كحاضنة للتنظيمات الإرهابية لاستغلال اسم الإسلام “.

وتابع “صبري” في بلاغه: “لما كان ذلك وكان من الثابت أن ما نسب إلى المبلغ ضده سعد الدين إبراهيم يشكل أركان جرائم جنائية أولها تنفيذ أجندات سياسية أجنبية تعمل للإضرار بمصلحة الدولة وثانيها العمل على نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وآخرها العمل على قلب نظام الحكم وكلها يجتمع فيها الشرائط القانونية لإعمال أحكام الخيانة العظمى والانضمام إلى منظمات وكيانات إرهابية مما يحق معه للمبلغ أن يتمسك ببلاغه ملتمساً إصدار الأمر بمنع / سعد الدين إبراهيم من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة .

> بالغ التقدير والاحترام لسعادتكم وكل الأجهزة المعاونة”.