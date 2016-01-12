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الشرطة: مقتل 2 وإصابة عميد في الشرطة في هجوم انتحاري شرق العراق

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الشرطة: مقتل 2 وإصابة عميد في الشرطة في هجوم انتحاري شرق العراق الشرطة: مقتل 2 وإصابة عميد في الشرطة في هجوم انتحاري شرق العراق

أرشيفية

قالت الشرطة العراقية إن انتحاريًا أصاب ضابط شرطة كبيرًا بجروح بالغة وقتل 2 من حراسه يوم الثلاثاء قرب مدينة بعقوبة في شرق البلاد.

ووقع الانفجار بعد يوم من مقتل 51 شخصًا على الأقل في هجمات انتحارية وأخرى بالقنابل. وكان من بين قتلى الاثنين 23 شخصًا سقطوا في انفجارين ببلدة المقدادية القريبة.

وكان العميد قاسم العنبكي مدير استخبارات شرطة ديالى يقود قوة للتحقق من معلومات بشأن سيارة يشتبه بأنها ملغومة كانت متوقفة على طريق سريع يربط بين بغداد ومحافظة ديالى بشرق البلاد حيث تقع بعقوبة.

وبحسب رويترز قال مصدران في الشرطة إن انتحاريا فجر سيارة ملغومة قرب موكب الضابط بعد وصوله للمكان. وأضافا أن 3 شرطيين آخرين أصيبوا أيضا.

ولم تعلن جهة مسؤوليتها على الفور لكن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من شمال العراق وغربه أعلنوا مسؤوليتهم عن انفجاري أمس الاثنين في المقدادية وهجمات سابقة على مركز تجاري في بغداد مما أسفر عن مقتل 18 شخصا.

وتسبب صعود داعش في تفاقم صراع طائفي قديم في العراق بين الأغلبية الشيعية والسنة.

وندد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالهجوم على المركز التجاري يوم الثلاثاء بعدما زار الموقع ووصفه بأنه “محاولة بائسة منها بعد الانتصارات التي حققتها قواتنا البطلة في الرمادي وبقية قواطع العمليات”.

وأعلنت العراقية الشهر الماضي النصر على داعش  في مدينة الرمادي الواقعة بغرب العراق ودفعت مقاتلي التنظيم ببطء إلى التراجع في مناطق أخرى.

 

 

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