سقوط متهم يقلد لوحات لكبار الفنانين التشكيليين العالميين بالظاهر

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط متهم يقلد لوحات فنية لكبار الفنانين التشكيليين العالميين ويبعها على أنها أصلية.

وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية مفادها، انتشار ظاهرة تقليد اللوحات الفنية ونسبها لفنانين تشكيليين عالميين مشهورين، وتداولها بالأسواق والمزادات ومحبى ذلك الفن داخل وخارج البلاد على أنها لوحات أصلية وصادرة من هؤلاء الفنانين، بالمخالفة للحقيقة وتحمل توقيعاتهم.

وتم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ذلك النشاط "أحمد . م " بالمعاش، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، حيث يتولى المتهم بما لديه من خبرة فى ذلك المجال، تقليد لوحات فنية لفنانين مشهورين – البعض منهم متوفى – وعرضها للبيع على أنها لوحات أصلية عليها توقيعات منسوبة لهؤلاء الفنانين، وتحصله على مبالغ مالية كبيرة نظير بيع تلك اللوحات، وفى سبيل ذلك يقوم بتزوير شهادات توثيق تلك اللوحات المقلدة منسوبة للجمعية المصرية لنقاد الفن التشكيلى، لإيهام ضحاياه من مشترى تلك اللوحات بأنها أصلية ومسموح بالتعامل عليها خارج البلاد وداخلها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، حيث تم ضبطه وعثر بمنزله على 11لوحة مقلدة منسوبة لكبار الفنانين وتحمل توقيعات مقلدة بأسمائهم، 3 شهادات توثيق منسوبة للجمعية المصرية لنقاد الفن التشكيلى، ممهورة بأختام مقلدة منسوبة للجمعية لتوثيق لوحات فنية لأحد الفنانين.

وتم التوصل لأحد ضحايا المتهم ويدعى "رأفت . ع " صاحب جاليرى – ومقيم بمصر الجديدة، والذى أكد أن المتهم باع له 10 لوحات مقلدة منسوبة لعدد من كبار الفنانين وتحمل توقيعاتهم قام بتقديمها مقابل 920 ألف جنيه.

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لسرعة ضبط المتهم الهارب.

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