%18 من عقارات مصر آيلة للسقوط «ربما تنهار بعد ساعة».. وتنفيذ قرارات الإزالة لا يتعدى 25%

تحقيق : شيماء حفظي

مبنى مكون من 6أدوار لم يتبق منه سوى أنقاض، أسرة في الدور الأول لم تجد من أبنائها سوى أشلاء، قطع من الأثاث وبقايا ملابس لطفل عمره أيام لم يأخذ من الدنيا سوى صخرة كتمت أنفاسه الوليدة.

9 سنوات مرت على كارثة سكانية ضخمة في مصر حادثة انهيار “الدويقة”، خلال تلك المدة، أسقط حكم رئيس (مبارك)، وتم تغيير المجلس العسكري، وانتخاب رئيس مدني ثم إسقاطه (مرسي)، مرورًا برئيس مؤقت (عدلي منصور)، وصولًا لانتخاب رئيس جديد (السيسي)، ومازال الحال على ما هو عليه.

منذ كارثة (الدويقة) الكبيرة بعام 2008، تكررت حوادث العقارات في مصر على نحو هز البلاد، بكارثة الدويقة الثانية في 2010، وتوالت بعدها حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية والمطرية، ونسي بعدها الجميع أمر الإسكان في مصر، لتعود حادثة انهيار عقار مكون من 6 طوابق في الشرقية، لتفتح لنا الملف مرة أخرى.

وتشير الأرقام الرسمية، ووفقاً لتصريحات صحفية لوزير الإسكان، إلى وجود 600 ألف عقار مخالف فى مصر ، يشمل هذا الرقم العقارات الآمنة وغير الآمنة للسكان، حيث تعاني محافظة القاهرة من 30 ألف عقار مخالف تتركز معظمها في الأحياء الراقية ، وبعضها في عين شمس والمطرية.

وكشفت دراسة أجراها الدكتور سامح عبد العزيز البيطار، أستاذ باحث مساعد، المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تحت عنوان ” تقييم الخطورة الإنشائية للمباني القائمة في مصر” وجود مليون و425 ألف مبنى معرض للانهيار في مصر، أي أن 18% من العقارات في مصر آيلة للسقوط، بالإضافة إلى حوالي 50 % من العقارات في مصر تحتاج للترميم، مؤكدًا أن هذه البيانات جاءت في تقرير صادر عن لجنة الإسكان بمجلس الشعب المصري منذ عدة سنوات.

وأضاف دكتور البيطار في دراسته أن مخالفات البناء ازدادت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة حيث بلغت في القاهرة وحدها ربع مليون مخالفة، وفي محافظة الإسكندرية سجلت 160 ألف مخالفة منذ شهر مارس حتى شهر ديسمبر لعام 2011، إلا أن الأمر لم يقتصر على محافظة بعينها ولكنها كظاهرة عامة تعاني منها محافظات مصر المختلفة بصورة تتعدى قدرة المحليات على التعامل معها .

وفي إطار بحث ظاهرة انهيار المباني في مصر قام الباحث بدراسة 609 حالة انهيار مفاجئ للمنشآت في مصر منذ عام 1955 وحتى العام 2005 ، حيث تم تصنيف أسباب انهيار العقارات في مصر بالنسب المئوية بتمثيل 24.1% بسبب أخطاء التنفيذ والتصميم ، وسبب تعلية المنشأ بشكل غير مدروس نسبة 17.2% وبلغت نسبة انهيار المنشآت أثناء ترميمها نسبة 20.7% فى حين سجل سبب التحميل الزائد أو انفجار غاز نسبة 6.8% ، إلا أن سبب انهيار المنشأ لأسباب تتعلق بمنشآت مجاورة أهمها الحفر بجوار المنشأ نسبة 10.3%..

وأضافت الدراسة أنه لا يجب وجود سبب واحد لانهيار المنشأ لكن قد تجتمع عدة أسباب متداخلة تتسبب في انهيار المنشأ وتأتي بنسبة 20.6%، و أكثر الأسباب المتداخلة هي التعلية الخاطئة مع أخطاء التنفيذ أو التعديلات الخاطئة أو تغيير الاستخدام.

وتشكل المباني الخرسانية المسلحة النسبة الأكبر بين المنشآت التي تتعرض للانهيار وأفادت دراسة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء حولها أن عامل الزمن وسوء الصيانة معا مسؤولان عن نصف حالات انهيار المباني التي تمت دراستها في الدراسة.

ويقول الدكتور أحمد يونس، أستاذ الهندسة المدنية بجامعة بني سويف، إن المنشآت التي تميل أو تنهار بشكل مفاجئ يكون سببها عدم ملائمة التربة للبناء، حيث أن الوضع الحالي يؤكد تدهور أصول المهنة، وأن أغلب المباني غير مرخصة ولا تخضع لقواعد البناء الصحيحة، وهو ما يجب مراقبته جيدًا للحد من انتشار مزيد من العقارات المخالفة التي قد تسبب أزمة مستقبلية، وذلك من خلال لجان متابعة تعمل على الواقع وليس على الورق، وكذلك الاهتمام بوضع قوانين رادعة للحد من البناء المخالف للقانون.

وفى دراسة حديثة بالمركز القومي لبحوث الإسكان، والتي اعتمدت على 530 تقرير فني صادرة عن المركز من معاينات للمباني خلال العقدين الأخيرين، اتضح أن أخطاء التنفيذ هي الأكثر تكرارًا في الحالات المدروسة بنسبة 52.4% ، وغياب الصيانة بنسبة حوالى 42% وتاتى بعدهما الاسباب الجيوتكنيكية بنسبة 31% يليه سبب الخطأ التصميمى نسبة 19% فى حين سجلت العوامل البيئية مثل تغير منسوب المياه ، الرياح الحريق والزلازل بوجه خاص بنسبة 13%، كما ان هناك حالات كان سبب الانهيار فيها هو تغيير الاستخدام أو التعلية أو إزالة عنصر إنشائي أو استخدام المبنى التي تؤدي إلى زيادة الأحمال.

وأكد الدكتور أسامة حمدي أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس، ورئيس جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان سابقًا، نحن معرضون في هذه الفترة لحادث انهيار يوميًا، وهو ما نراه فعليا.

> وأضاف “حمدي” أن المشكلة في وجود العقارات غير الآمنة إلى الخوف والجهل حيث أصبح مهندسي الأحياء أداة لعمل محاضر المخالفات، فيكون محصلة عملهم 50 ألف عقار مثلا موضوعين تحت بند ” الخطورة الداهمة “، وهذا استخدام عشوائي للتصنيف فمثل هذا الرقم تحت بند الخطورة الداهمة يجعل المسؤولين يستصعبون إجراءات التنفيذ، يكون الحل أن يبقى الحال على ما هو عليه مادامت الأوراق سليمة ومحضر المخالفة موجود.

وأضاف أستاذ الهندسة، وهنا تظهر أهمية تكوين لجان المتابعة ومراقبة المحليات خارج نطاق المحليات، التي يعلم الجميع كمية الفساد المنتشرة بها، وكذلك إعادة تصنيف المخالفات من درجة أولى إلى درجة عاشرة، وبتصنيف العقار أنه خطر من الدرجة الأولى فهذا يعني إزالة فورية يتوجب على المحافظ تنفيذها فورًا.

ومن ناحية أخرى يتأتى النظر إليها لقصور دور وزارة الإسكان لمعالجة المشكلة، تبدأ بتبعية مهندسوا المحليات الذين يعملون في إطار الإسكان والبناء دون أن يكون للوزارة أي سلطة عليهم أو أن يكون لها دور المسائلة، وفي حالة النزول بالتفتيش والمتابعة تكون متابعة على الأوراق ومحاضر المخالفة فقط.

وأكد مصدر بجهاز أملاك الدولة، أن مخالفات البناء دون ترخيص بحالتيه، سواء البناء من على مستوى الأرض أو الارتفاع عن الأدوار المرخص بها، تتعدى المليون مخالفة في المحافظة الواحدة، في حين أن نسبة تنفيذ قرارات الإزالة لهذه المخالفات لا تتجاوز الـ 20%، وذلك بسبب أنه لا يوجد إجراء وقف وقتي للبناء، وعندما يصدر قرار الإزالة فإن المخالفة تصبع واقعًا ويكون المتعدي أتم البناء فعلًا.

وربطت بعض الدراسات، بين انتشار العقارات المخالفة و الغنى المفاجئ للأفراد، حيث اتضح أن تجارة العقارات تمثل إغراءًا كبيرًا ، فكم من شحاذ انقلب حاله ليصبح مليارديرًا في غضون أعوام قليلة ، نظرًا للعائد المادي الذي يرى متخصصون أنه أعلى من تجارة المخدرات كما أن السقف القانوني له يمكن التستر منه، وذلك يتاتى لاسباب متعددة تتمثل أكثرها بالدرجة الأولى في فقر الناس مع ازدياد ارتفاع السكان وتزاحم المناطق السكنية داخل المناطق المأهولة بالفعل ورغبة ” الساكن” في “شقة” تناسب إمكانياته المادية، في ظل أن مشروعات الإسكان التي تنفذها الوزارة تصل أسعار الشقة فيها إلى 500 ألف جنيه وهو ما يدعو للاستفزاز، وهو ما يستغله ” الملاك” فيقومون بزيادة عدد أدوار العقار بما يخالف الترخيص الحاصل عليه ، في غياب رقابة الدولة الدورية ومتابعة نشاط الملاك ، فضلا عن مخالفات استخدام مواد البناء ومطابقتها للمواصفات الآمنة للبناء والتى لا يستطيع ” الساكن” الحصول على معلومات عنها وذلك فى حال سمحت له ظروفه بالاختيار أو التفكير فى هذا البند من الأساس.

وتعد معضلة استخراج التراخيص أهم أسباب البناء العشوائي، حيث تحتل مصر المرتبة 149 بين دول العالم في استخراج التراخيص وذلك وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي، مع العلم أن الدولة الأولى تستخرج تراخيصها في 7 أيام ، حيث يستلزم استخراج ترخيص في مصر مدة تصل في بعض المناطق إلى 253 يوم ، إلا أن الطريف في الأمر أن إجراءات الترخيص تختلف من محافظة إلى أخرى وعدد المستندات والجهات المطلوب الاتجاه اليها أيضا للحصول على موافقة للبناء.