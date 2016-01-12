أغرب اكتشاف طبى.. كبسولات من براز النحفاء لعلاج السمنة

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أغرب اكتشاف طبى من نوعه، ولكنه مثير للاشمئزاز، حيث أشارت أن الكبسولات التى تحتوى على براز الأشخاص الذين يتمتعون بالرشاقة هى أحدث علاج محتمل للسمنة، وذلك حسب الدراسة التى أشرف عليها باحثون من مستشفى ماساتشوستس العام بأمريكا.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن براز الأشخاص النحفاء يحتوى على بعض الميكروبات النافعة، تم الحصول عليها من الأمعاء، وهى تساهم فى تنظيم نظام التمثيل الغذائى "الميتابوليزم"، وتسرع معدلات حرق الدهون، وهو ما يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

ومن المنتظر أن يتم إجراء تجربة إكلينيكية خلال هذا العام على 20 شخصاً من مرضى السمنة بغرض التأكد من هذه التوقعات، حيث سيتناول المرضة بشكل أسبوعى كبسولة البراز المجفف بالتجميد، وذلك لمدة شهر ونصف.

وأضاف الباحثون أن زراعة تلك الميكروبات فى أمعاء الأشخاص الأصحاء قد تحمل بعض المخاطر الصحية، وأنهم ليس لديهم أى فكرة حول النتائج التى سيحصلون عليها.

جدير بالذكر أن إحدى الأبحاث الطبية المنشورة فى مجلة " The Journal of Leukocyte Biology" منذ عام ونصف تقريباً قد أكدت فاعلية براز القطط فى علاج السرطان، حيث أنها ساهمت فى تصنيع مصل مضاد لبعض الأورام السرطانية.

- استخلاص علاج للسرطان من براز القطط لعلاج الاورام السرطانية