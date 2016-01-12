بالصور.. "القوى العاملة" تبدأ مقابلات 500 متقدم لشغل 25 فرصة عمل بالإمارات

بدأت وزارة القوى العاملة، ولمدة 3 أيام لجان إجراء مقابلات التوظيف والتدريب مع 500 متقدم من الراغبين فى العمل بإحدى شركات الصرافة بدولة الإمارات العربية المتحدة لشغل 25 فرصة عمل على مهنة أمين صندوق بمرتبات تتراوح بين 4000 و4400 درهم، فضلا عن الحوافز والبدلات.

أكد جمال سرور وزير القوى العاملة، أن إجراء الاختبارات تتم فى إطار من الشفافية والنزاهة من قبل ممثلين للشركة الطالبة وتحت إشراف الوزارة، حيث تجرى اختبارات للمتقدمين تحريرى وشفهى فى اللغة الإنجليزية، والمهارات الحسابية وعلى الميكروسوفت أوفيس، ثم اختيار الناجحين لحضور برنامج تدريب للمرشحين وانتقاء أفضل العناصر للتعاقد والتعيين بالشركة.

وأضاف سرور فى تصريحات صحفية اليوم أن من يتم التعاقد معهم سيتم التأمين الصحى عليهم فضلا عن التأمين على الحياة، والحصول على تذكرة سفر سنوية، وحوافز دورية وسنوية حسب الإنتاجية وتقييم الأداء، وبدلات طبيعية عمل شهرية حسب الترقيات الوظيفية ومعايير الأداء.

وأشار سرور إلى أن هذه الفرص حصل عليها مكتب التمثيل العمالى المصرى بقنصلية مصر بالإمارات، فى إطار دور مكاتب التمثيل العمالى بالخارج التابعة للوزارة، فى تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض فى قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية.



>