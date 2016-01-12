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جامعة المنوفية تنظم قافلة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة

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جامعة المنوفية تنظم قافلة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة جامعة المنوفية تنظم قافلة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة
نظمت جامعة المنوفية قافلة من كلية الآداب تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولى، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، زارت خلالها مدرسة التربية الفكرية بشبين الكوم، حيث التقى أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى القافلة بالمعلمين بالمدرسة لمناقشة سبل تقديم الرعاية لطلاب مدارس التربية الفكرية والمشكلات التى تواجههم فى التعامل مع هؤلاء الطلاب، واستعداد الجامعة والكلية للمساهمة فى حلها.

واستعرض المعلمون أهم المشكلات ومنها زيادة الكثافة فى الفصول وقلة الموارد المادية وعدم ملاءمة المناهج بمدارس التربية الفكرية لجميع أنواع الإعاقة الذهنية إلى جانب عدم توفير وسائل تعليمية وأدوات رياضية مناسبة لتعليم وتدريب هؤلاء الطلاب، بالإضافة إلى عدم سماح وزارة التربية والتعليم للطلاب المتميزين بهذه المدارس بالإلتحاق بمدارس التعليم العام، شارك فى القافلة الدكتور محيى شحاتة والدكتورة رضا خلاف.

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