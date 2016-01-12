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بالصور..رئيس مدينة أبورديس يناقش مشاكل أهالى وادى سلاف بجنوب سيناء

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بالصور..رئيس مدينة أبورديس يناقش مشاكل أهالى وادى سلاف بجنوب سيناء بالصور..رئيس مدينة أبورديس يناقش مشاكل أهالى وادى سلاف بجنوب سيناء
تنفيذا لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لرؤساء المدن بالنزول إلى الوديان ومناقشة مطالب الأهالى على الطبيعة فى وجود المسئولين لحل المشاكل.

قام المهندس عبدالرازق محمد رئيس مدينة أبورديس بعقد لقاء مع أهالى وادى سيلاف بوادى فيران، لمناقشة مطالبهم على الطبيعة، وعمل مزرعة على غرار مزرعة أبوغرادق لتشغيل مجموعة من الشباب ورصف 8 كيلو بالوادى وعمل منفذ داخل مدينة أبورديس لعرض منتجاتهم بالمنفذ وتوزيع منتجات مزرعة مكتب بالحى التجارى بالمدينة. وسرعة حل مشاكل البيوت البدوية.

وأكد عبدالرازق أنه تم بالفعل بمعاينة الأرض المطلوبة للمزرعة، وجارى الدراسة والحصول على الموافقة من محافظ جنوب سيناء، لأن هذه المنطقة تتميز بوفرة المياة الجوفية.

ودراسة رصف الـ8 كيلو مع مديرمديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وتم توصيل 8 كيلوكهرباء لأهالى الوادى وتوصيل الكهرباء طوال اليوم من خلال الشبكة الموحدة، وتم الحصول على طلبات الأهالى لعرضها على اللواء خالد فودة للحصول على موافقتة على هذه الطلبات.

وأكد عبد الرازق بقيامه بزيارة وديان المدينة يوم السبت من كل أسبوع تنفيذا لتعليمات المحافظ .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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