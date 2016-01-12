بالصور.. ضبط 10 كيلو بانجو وأسلحة وذخيرة فى حملة على تجار المخدرات بسوهاج

شنت مديرية أمن سوهاج برئاسة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية حملة أمنية مكبرة استهدفت تجار المخدرات بقرية الصوامعة شرق دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج مدعومة بمجموعات قتالية من الأمن والأمن المركزى وعدد من المدرعات حيث تم تبادل إطلاق النار بين القوات وتجار المخدرات بالمنطقة وتم ضبط 10 كيلو بانجو وكيلو وربع حشيش وكيلو من مخدر الأفيون الخام و2000 قرص تامول و15 خزينة لبنادق الية و300 طلقة من ذات العيار و2 طلقة خرطوش عيار 12.

كان اللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية نائب مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة المباحث الجنائية بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن تردد عدد من راغبى الكيف على منطقة بقرية الصوامعة شرق بغرض الحصول على المواد المخدرة.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تجهيز حملة مكبرة أشرف عليها اللواء محمد رشاد، نائب المدير للمالية وقادها العميدان خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبدالنعيم، رئيس فرع الأمن العام، وضمت العميد ماجد عبدالمنعم، رئيس مباحث المديرية، العميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق، والعقيد عمر مهران رئيس قسم الأسلحة والذخيرة بالأمن العام والرائد أحمد حفنى المشنب، مفتش مباحث المخدرات والنقباء مصطفى فرغل، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بالإنابة ومحمد جمال، ومحمد حسان، معاونى مباحث المركز مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن وتم مهاجمة تجار المخدرات بقرية الصوامعة شرق دائرة المركز وحال مشاهدة تجار المواد المخدرة للقوات قاموا بمبادرتهم إطلاق الأعيرة النارية بكثافة صوب القوات مما حدا القوات بالتعامل معهم وإطلاق الأعيرة النارية تجاه مصدر إطلاق النار حتى تمكنت القوات من إسكاته ومحاصرته وتمكنت القوات من إلقاء القبض على 2 من المتهمين وبحوزتهما 10 كيلو من مخدر البانجو " أعشاب جافة " وكليلو وربع من من مخدر الحشيش جاهزة ومعدة للبيع، وكيلو من مخدر الأفيون الخام، و2000 قرص من مخدرى التامول والترامادول، و15 خزينة لبندقية آلية استخدمها الجناة فى عملية إطلاق النار، و300 طلقة آلية، و2 طلقة خرطوش عيار 12، كمية من فوارغ الذخيرة التى استخدمها الجناة.

وعقب تضيق الخناق على الجناة حاول 5 متهمين تم تحديدهم من محاولة الهرب باستخدام 3 سيارات وأثناء مطاردتهم تخلوا عن تلك السيارات ولاذوا بالفرار بالمنطقة الجبلية تاركين خلفهم السيارات وبفحص تلك السيارات تبين أن سيارتين مبلغ بسرقتهما من محافظات أخرى والسيارة الثالثة دفع رباعى لم يستدل على بيانات لها.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



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العميد خالد الشاذلى والمضبوطات والمتهمان بحيازة المخدرات



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مدرعات قوات الأمن وضباط إدارة البحث قبل تنفيذ المداهمة



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العميد خالد الشاذلى مدير المباحث الجنائية أثناء فحص المضبوطات -



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العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع البحث وبحوزتهما المضبوطات



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لحظة فرح من قيادات إدارة البحث عقب انتهاء المأمورية وبحوزتهم المضبوطات



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لفافات البانجو والذخائر بعد ضبطها



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مدير إدارة المباحث الجنائية لحظة تحرير محضر المضبوطات



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عدد 15 خزينة لبنادق الية أستخدمها الجناه فى تبادل إطلاق النار



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عدد 300 طلقة تم ضبطها بحوزة المتهمين فى الصوامعة غرب



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عدد 10 كيلو بانجو بحوزة المتهمين قبل الفرار



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اللوحات المعدنية المزورة التى استخدمها الجناة على سيارتهم بعد ضبطها



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كيلو من مخدر الحشيش ومبلغ مالى تم ضبطه بالحملة -



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سلاح أبيض ملوث بمخدر الأفيون يتم استخدامه فى عملية التقطيع



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عدد 2000 قرص من مخدر الترامادول والتامول بعد ضبطها



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أكياس من مخدر البانجو معده للبيع



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عدد 4 لفافات من مخدر البانجو الجاف قبل تجهيزها لعملية