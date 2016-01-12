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النمسا تشدد الإجراءات لإبعاد المهاجرين لأسباب اقتصادية

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النمسا تشدد الإجراءات لإبعاد المهاجرين لأسباب اقتصادية النمسا تشدد الإجراءات لإبعاد المهاجرين لأسباب اقتصادية

فيرنر فايمان

قال المستشار النمساوي فيرنر فايمان إن النمسا ستتخذ تدابير أكثر صرامة عند حدودها لابعاد المهاجرين الوافدين بسبب الأوضاع الاقتصادية من أجل خفض العدد الإجمالي للمهاجرين.

ودخل مئات آلاف الفارين من الصراع والفقر في الشرق الأوسط وأفغانستان وأماكن أخرى النمسا خلال العام الأخير ومن هناك توجه كثيرون منهم إلى ألمانيا.

وبحسب رويترز نقل راديو هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية عن إحصاءات وزارة الداخلية إن نحو 90 ألفا من هؤلاء طلبوا اللجوء في النمسا التي يقطنها 8.5 مليون نسمة في عام 2015 وهو ما يزيد بنحو 3 أمثال العدد في عام 2014.

وقال فايمان في مقابلة مع صحيفة كرونه النمساوية نشرت يوم الثلاثاء “يجب أن نتحول إلى الخطة البديلة. وهذا يعني تكثيف السياسات مع ألمانيا لإعادة المهاجرين جراء الأوضاع الاقتصادية وخفض العدد الإجمالي.”

وتابع أن النمسا بحاجة إلى التوصل لإطار قانوني للتفرقة بين المهاجرين فرارا من الحرب ومن يهاجرون لأسباب اقتصادية.

وأضاف “شيء واحد مؤكد على أي حال: قريبا سنكون أكثر نشاطا على حدودنا عن اليوم. الألمان أيضا سيفعلون

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