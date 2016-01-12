بالصور.. العبادى يزور موقع انفجارات بغداد الجديدة

صرح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادى صباح اليوم الثلاثاء بأن الانفجارات التى شهدتها منطقة بغداد الجديدة شرقى العاصمة هى "محاولة يائسة من الجماعات الإرهابية بعد الانتصارات التى حققتها القوات العراقية فى الرمادى".

وقال العبادى خلال تفقده اليوم موقع الانفجارات :"إن العمل الإرهابى الذى قامت به العصابات الإرهابية محاولة يائسة بعد الانتصارات التى حققتها قواتنا البطلة فى الرمادى وبقية القطاعات".

وأضاف :"لن ندخر جهدا فى محاربة هذه العصابات وطردها وتحقيق النصر النهائى عليها قريبا".

وكانت مصادر أمنية وشهود عيان أفادت بمقتل سبعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بينهم ضباط فى هجمات مسلحة ببغداد الجديدة.



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