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محكمة كويتية تقضى بإعدام إيرانى وكويتى بتهمة التخابر مع طهران وحزب الله

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محكمة كويتية تقضى بإعدام إيرانى وكويتى بتهمة التخابر مع طهران وحزب الله محكمة كويتية تقضى بإعدام إيرانى وكويتى بتهمة التخابر مع طهران وحزب الله

قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الثلاثاء بإعدام إيرانى هارب وكويتى بتهم منها التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبنانى.

ويأتى هذا الحكم المشدد فى ظل حالة من التوتر بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجى وهو حكم محكمة أول درجة وقابل للاستئناف ثم التمييز.

كما قضت المحكمة أيضا بمعاقبة متهم واحد بالمؤبد ومعاقبة آخرين بفترات سجن مختلفة بين خمس سنوات و15 سنة.

وأحالت النيابة العامة الكويتية فى الأول من سبتمبر الماضى 25 متهما كويتيا وإيرانيا واحدا لمحكمة الجنايات بتهم عديدة منها التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني.

وقالت النيابة العامة فى حينها فى بيان صحفى إن التهم شملت أيضا "القيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها."

كما شملت الاتهامات "ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضى دولة الكويت.. وتلقى التدريب على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة."

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