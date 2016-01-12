كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة بالقنبلة الهيدروجينية

هددت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بأنها تملك قنبلة هيدروجينية يمكن أن تدمر أراضي الولايات المتحدة في وقت واحد.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم أن كوريا الشمالية تملك قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ بالستي، كما تملك سبل الضرب التي تمكن من نقل الأسلحة النووية برا وبحرا وجوا بدون صعوبات.

وأضافت أن كوريا الشمالية التي هي مهد العلماء والمهندسين وملاذهم قد نجحت في تجربة القنبلة الهيدروجينية في أعقاب قيامها بإجراء التجربة النووية الرابعة في يوم 6 من الشهر الماضي، مؤكدة على أن هذه التجربة تدل علميا على قدرة القنبلة الهيدروجينية المصغرة.

وأشارت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية التي أوردت الخبر الى اعتقاد كوريا الجنوبية والمجتمع الدولي بأن التجربة النووية الرابعة لكوريا الشمالية لم تتقدم في مستواها التقني عن التجربة النووية الثالثة.