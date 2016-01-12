بالصور.. الجيش يساعد الدفاع المدنى فى انتشال ضحايا العقار المنهار بالشرقية

تلقى اللواء حسن سيف، مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بانهيار عقار مكون من 6 طوابق بإجمالى 12 شقة، وتم استخراج 3 جثث حتى الآن وجارى عملية البحث ورفع الأنقاض.
فيما قرر المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تشكيل فريق من أعضاء نيابة منيا القمح، مكون من 5 من أعضاء برئاسة أحمد البوشى مدير النيابة، للانتقال إلى موقع العقار المنهار، بمدينة منيا القمح لمعاينة الموقع.
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