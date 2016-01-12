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المقاولون يكشف لـ في الجول - ماذا سيفعل بأموال صفقة النني

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المقاولون يكشف لـ في الجول - ماذا سيفعل بأموال صفقة النني المقاولون يكشف لـ في الجول - ماذا سيفعل بأموال صفقة النني

ينتظر المقاولون العرب الحصول على 15% من قيمة صفقة انتقال لاعبه السابق محمد النني من بازل إلى أرسنال، فماذا سيفعل الذئاب بالأموال التي سيجنيها؟

المقاولون حصل سابقا على مبلغ قريب من 20 مليون جنيه من انتقال محمد صلاح من بازل إلى تشيلسي في يناير 2014.

ومع اقتراب انتقال النني من بازل إلى أرسنال مقابل ما يقرب من 5 مليون جنيه إسترليني بحسب التقارير الصحفية، فهذا يعني حصول المقاولون على 8.7 مليون جنيه مصري. ( اقرأ التفاصيل )

وسأل FilGoal.com محمد عادل مدير الكرة في المقاولون عن خططهم للاستفادة من هذا المبلغ.

وأجاب عادل لـFilGoal.com: "أتممنا عددا من الصفقات بالفعل خلال فترة الانتقالات الشتوية، قبل أن تصل أموال صفقة النني".

وتابع "هذا يعني بالتأكيد أن الأموال ستتجه إلى خزينة النادي مباشرة ولن نصرفها على الأغلب هذا الشتاء".

وواصل متما "سنستغل أموال صفقة النني في دفع المستحقات، وستساهم بكل تأكيد في ضم صفقات قوية في الصيف المقبل".

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