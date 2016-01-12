عزيزى الرجل.. 6 نصائح لزيادة قدرتك الإنجابية

تعرف القدرة الإنجابية لدى الرجل بقدرة الحيوان المنوى على الوصول إلى البويضة وتلقيحها، وبالطبع هناك العديد من العوامل التى تؤثر بالسلب أو الإيجاب على تلك العملية، منها ما يوضحه لنا فى السطور التالية أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم الدكتور حامد عبد الله.

ويقول د.حامد إن نشاط الحيوان المنوى وعدد الحيوانات بالسائل المنوى ونسبة التشوهات، من أهم العوامل التى تؤثر على القدرة الإنجابية للرجل، ولرفع تلك القدرة يفضل اتباع بعض النصائح المهمة منها:

- التوقف عن التدخين بجميع أنواعه، سواء السجائر أو الشيشة فالتدخين يؤثر سلبا على عدد الحيوانات المنوية وقدرتها على الحركة، كما يرفع من نسبة تشوهاتها.

>- فى حالة زيادة الوزن يجب العمل على خسارته، فالسمنة تساهم فى زيادة نسبة هرمون الأنوثة مقابل هرمون الذكورة، ما يؤثر بصورة كبيرة ومباشرة على القدرة الإنجابية.

>- الاهتمام بتناول الطعام الغنى بعنصر الحديد كالخضراوات الورقية.

>- تجنب استخدام علاجات سرعة القذف الموضعى، لأنها قد تؤثر بالسلب على حركة الحيوانات المنوية داخل الرحم.

>- التأكد من عدم الإصابة بمرض دوالى الخصية والذى يمكن اكتشافه بالأشعة.

>- تجنب ارتداء الملابس الضيقة حيث تساهم فى رفع حرارة الخصيتين وموت الحيوانات المنوية.