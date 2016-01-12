حبس شقيقين ضبط بحوزتهما 170 كيلو مواد مخدرة بأكتوبر

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار أحمد ناجى رئيس النيابة بحبس كل من "حازم.م" وشقيقه "محمد.م" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أكتوبر، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين وعرضها على المعمل الجنائى لفحصها ومعاينتها وإفادة النيابة بتقرير وافٍ عنها.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار شريف صديق مدير النيابة، أن المتهمين أعدوا كميات ضخمة من المواد المخدرة بلغت ما يقرب من 170 كيلو جراما من مخدر الحشيش، وشحنوهما على سيارتين إحداهما "نصف نقل" والأخرى سيارة ملاكى من ماركة "كيا سيراتو"، وأن المتهمن اعترفا خلال مناقشتهما من قبل رجال المباحث بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين نفيا خلال الاستماع لأقوالهما بسرايا النيابة ما نسب إليهما من اتهمات وادعيا عن قوات الشرطة لفقت لهما الاتهام، وأنهم من وضعوا لهم المواد المخدرة داخل السيارة لتلفيق تهمة الاتجار بالمواد المخدرة لهما، وبالتحرى تبين كذب ادعاء المتهمين وعليه صدر قرار بحبسهم ومصادرة المضبوطات وعرضها على المعمل الجنائى.

وكانت الأجهزة الامنية قد تمكنت من ضبط المتهمين على خليفة معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد شروعهما فى توزيع شحنة كبيرة من المواد المخدرة على عملائهما بمدينة 6 أكتوبر والمناطق المجاورة له، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات المباحث من ضبط المتهمين أثناء قيادتهما سيارتين الأولى نصف نقل بيضاء اللون ومحمل عليها 150 كيلو من المواد المخدرة، والأخرى سيارة ملاكى ماركة "كيا سيراتو" محمل عليها 20 كيلو من المواد المخدرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارتها السابق.