سقوط عصابة تمارس البلطجة على الأراضى وتفرض الإتاوات على أصحابها بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، من ضبط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى بلطجة الأراضى وفرض الإتاوات والسطو المسلح على أصحاب المزارع والأراضى الزراعية بدائرة مركز بدر بالبحيرة.

ترجع أحداث الواقعة حينما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز بدر برئاسة الرائد إسلام قطب تفيد بقيام كل من "م. م. ش" وشهرته "كوارش" عاطل مسجل شقى خطر تحت رقم (444) فئة "ب" (سرقة بالإكراه) والسابق اتهامه فى عدد (17) قضية متنوعة سلاح، سرقة بالإكراه، مخدرات آخرها القضية رقم 13935/2015 جنايات مركز بدر "سلاح نارى" والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى عدد (8) حكم حبس، آخرها القضية رقم 9569/2010 جنح مركز بدر "تبديد" حصر رقم 123/2011 والمحكوم عليه فيها غيابياً بالحبس لمدة سنة والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضيتين رقمى 10630 /2015، 13935 /2015 جنايات مركز بدر "مخدرات وسلاح"، و"ط. م. س" عاطل، و"ال. ط. م" عاطل ومقيمين بقرية عبد السلام عارف دائرة المركز، و"م. ن. ق" عاطل ومقيم خنيزة مركز كوم حماده، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى ارتكاب وقائع بلطجة الأراضى وفرض الإتاوات والسطو المسلح على أصحاب المزارع والأراضى الزراعية المملوكة للغير تحت تهديد الأسلحة النارية بدائرة مركز بدر والمدن المجاورة.

وقد تم عرض المعلومات على اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى، والذى وجه بالإعداد لمأمورية مكبرة لاستهداف المتهمين شارك فيها ضباط فرع البحث الجنائى ببدر وضباط وحدة مباحث مركز بدر، ضمت كلا من العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم هانى صبحى وكيل فرع البحث، والرائد إسلام قطب رئيس مباحث بدر، بالاشتراك ومجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالمديرية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالبحيرة، حال قيامهم بالبلطجة على مزرعة "م. ال. ع"، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم عدد "2" سلاح نارى بندقية خرطوش متعددة الطلقات، فرد خرطوش عيار 12 و3 طلقات خرطوش.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد استخدامها فى وقائع البلطجة والسطو على المزارع وفرض الإتاوات على أصحابها، وتحرر المحضر 451/2016 جنايات مركز بدر.