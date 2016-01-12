مباحث كوم أمبو تضبط عاطلا بـ25 كيلو بانجو وسلاح آلى وذخيرة

تمكن ضباط مباحث كوم أمبو بأسوان من ضبط عاطل لحيازته 25 كيلو بانجو وسلاح آلى وذخيرة فى حملة تفتيشية بدائرة مركز كوم أمبو.

وتم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة، وتلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، اليوم، إخطارا يفيد إلقاء رجال المباحث بقيادة الرائد محمود حامد، رئيس مباحث كوم أمبو، القبض على المتهم "الجدال. ا" 43 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز كوم أمبو، وبحيازته بندقية آلية و10 طلقات من نفس عيار السلاح النارى المضبوط، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 25 كيلو جراما.

وقد تحرر المحضر رقم 118 إدارى مركز كوم أمبو لسنة 2016م، وجار عرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيقات.