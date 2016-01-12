اغتيال ضابط أمن بمطار عدن وغارات جوية على صنعاء

اغتال مسلحون مجهولون الثلاثاء، ضابط أمن بمحافظة عدن جنوبى اليمن. وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلاً من النار على أمين شايف ضابط أمن تحريات فى مطار عدن الدولى أثناء تواجده بمديرية المنصورة وسط عدن، وأردوه قتيلاً.

وذكرت المصادر أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ العملية مباشرة. ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن.

وتعتبر هذه العملية ثانى عملية اغتيال تستهدف ضباطاً فى مطار عدن الدولي، حيث اغتال مجهولون الأحد الماضى عقيد المخابرات بأمن مطار عدن عبدالله الناخبى.

ونفذت تلك العمليات بالرغم من استمرار حظر التجوال الذى فرضته اللجنة الأمنية من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحاً منذ مطلع الشهر الجاري، نتيجة الإختلالات الأمنية التى شهدتها المحافظة خلال الأشهر الماضية.

فى سياق آخر، ذكرت مصادر محلية وشهود عيان إن غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، استهدفت صباح اليوم أحد الهناجر التابعة لشركة التبغ والكبريت بمنطقة حدة بالعاصمة صنعاء.

وبحسب المصادر، فإن انفجارات عنيفة هزت المنطقة وشوهدت السنة اللهب وأعمدة الدخان ترتفع بكثافة من على الموقع. وأدى القصف إلى احتراق الهنجر ووقوع خسائر مادية فى المنازل المجاورة، دون وقوع أى خسائر بشرية.

من ناحية أخرى ذكر المجلس العسكرى فى تعز اليمنية أن 23 من مليشيات الحوثيين وصالح قد قُتلوا وأصيب العشرات فى الاشتباكات التى دارت فى جبهات القتال بمدينة تعز وقصف طائرات دول التحالف العربى.

وكانت طائرات التحالف قد قصفت الليلة الماضية مواقع وتجمعات المليشيات فى شرق وغرب المدينة مما أسفر عن مقتل 12، فيما قُتل الباقون فى الاشتباكات مع قوات الجيش والمقاومة والتى قتل فيها 4 من عناصر المقاومة وأصيب 9، بالإضافة إلى مقتل مدنى وإصابة 19 فى القصف العشوائى للمليشيات على الأحياء السكنية.

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس أن الجيش والمقاومة تمكنوا من صد محاولة تسلل فاشلة قامت بها المليشيات لاختراق مواقع المقاومة فى حى ثعبات شرق المدينة، كما تمكنوا من قطع خط الإمداد لعناصر المليشيات بين نجد قسيم والمسراخ.