انتخاب الإمارات نائباً لرئيس مكتب المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

انتخبت دولة الإمارات نائباً لرئيس مكتب المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2016.

وتم انتخاب أميرة عبيد الحفيتي السكرتيرة الثالثة للبعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة لتولي منصب نائب رئيس مكتب المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2016.

في يوليو 2010، أنشأت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في خطوة تاريخية لتسريع أهداف المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وجاء إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة كجزء من جدول الأعمال الإصلاحية للأمم المتحدة.

وتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي: 10 من أفريقيا و 10 من آسيا، و 4 من أوروبا الشرقية، و 5 من أوروبا الغربية و 4 من البلدان المساهمة، و2 من البلدان المساهمة غير الأعضاء وهما المكسيك والسعودية.

وكانت المرأة في الإمارات قد تبوأت المرتبة الأولى عالمياً من حيث معدلات التحصيل العلمي للمرأة وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2012 بحصولها على 10 آلاف نقطة في المعيار المذكور. كما جاءت في المرتبة 81 في ما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة بحصولها على 1206 نقاط و بالمركز الـ 122 عالمياً في مؤشر المشاركة الاقتصادية بحصولها على 4751 نقطة.

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