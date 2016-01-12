أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: خارج المستطيل الأخضر .. هوايات نجوم الدوري الممتاز -
القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بفضل «الخلطة السرية».. الأهلي يتفوق على «عمالقة أوروبا» -
«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " ثانون الضرائب ألزم الشركات بعدم قبول الشيكات " -
مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر " -
مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية " -
مساء dmc - د.محمد معيط " وزارة المالية لا تدخر جهدا لتعويض السنوات التي مرت بدون تطوير " -
دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

انتخاب الإمارات نائباً لرئيس مكتب المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

Google+ Print
انتخاب الإمارات نائباً لرئيس مكتب المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة انتخاب الإمارات نائباً لرئيس مكتب المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

انتخبت دولة الإمارات نائباً لرئيس مكتب المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2016.

وتم انتخاب أميرة عبيد الحفيتي السكرتيرة الثالثة للبعثة  الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة لتولي منصب نائب رئيس مكتب المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2016.

في يوليو 2010، أنشأت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في خطوة تاريخية لتسريع أهداف المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.  وجاء إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة كجزء من جدول الأعمال الإصلاحية للأمم المتحدة.

وتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي: 10 من أفريقيا و 10 من آسيا، و 4 من أوروبا الشرقية، و 5 من أوروبا الغربية و 4 من البلدان المساهمة، و2 من البلدان المساهمة غير الأعضاء وهما المكسيك والسعودية.

وكانت المرأة في الإمارات قد تبوأت المرتبة الأولى عالمياً من حيث معدلات التحصيل العلمي للمرأة وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2012 بحصولها على 10 آلاف نقطة في المعيار المذكور. كما جاءت في المرتبة 81 في ما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة بحصولها على 1206 نقاط و بالمركز الـ 122 عالمياً في مؤشر المشاركة الاقتصادية بحصولها على 4751 نقطة.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية