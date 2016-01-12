صور| غرق شوارع منطقتي الملاحة والأمل بمياه الصرف الصحي في الغردقة

تعرضت منطقتي الملاحة والأمل وسط مدينة الغردقة لغرق عدد من شوارعها في مياه الصرف الصحي واختلاط مياه الصرف بخطوط مياه الشرب.

و قال اللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة، إن هناك متابعة ميدانية لمياه الصرف بمنطقة الملاحة أمام مسجد علي مصلحي، وعلى الفور توجهت إدارة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية للموقع، وتم مخاطبة الشركة القابضة وأرسلت سيارات كسح والمختصين وجارى إصلاح الأعطال .

وتجمهر أهالي منطقة الأمل والملاحة بالغردقة ، بعد غرق شوارع المنطقة لعدة مرات من مشكلة غرق الشوارع بالمنطقة بمياه الصرف الصحي وخاصة بجوار مسجد على مصلحي، وطالبوا بإصلاحها لأكثر من مرة.