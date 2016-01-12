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بحث يابانى خطير: تفويت وجبة الإفطار يرفع خطر الإصابة بجلطات المخ القاتلة

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بحث يابانى خطير: تفويت وجبة الإفطار يرفع خطر الإصابة بجلطات المخ القاتلة بحث يابانى خطير: تفويت وجبة الإفطار يرفع خطر الإصابة بجلطات المخ القاتلة
كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أوساكا اليابانية، أن تفويت وجبة الإفطار يرفع فرص الإصابة بجلطات المخ والسكتة الدماغية، والتى تعد من أكثر الأسباب المؤدية للوفاة على مستوى العالم.

واستمرت هذه الدراسة لمدة 15 عاما، شملت 130 ألف رجل وامرأة تزيد أعمارهم عن 45 عاما، وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين لم يتناولوا وجبة الإفطار ارتفعت فرص إصابتهم بالسكتة الدماغية بنسبة 20% مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون هذه الوجبة الهامة كل يوم.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن إحدى النظريات كشفت أن إهمال وجبة الإفطار يؤدى إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكولسترول بالدم، الأمر الذى يرفع فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.

كما كشفت النتائج أيضا أن الأشخاص الذين تناولوا وجبة الإفطار فى أغلب أيام الأسبوع انخفضت بشكل ملحوظ فرص إصابتهم بالسكتة الدماغية، بينما لم يثبت أن إهمالها يتسبب فى الإصابة بأمراض القلب، وذلك حسبما نشر مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

الجدير بالذكر أن الأبحاث الطبية السابقة قد ربطت بين تفويت وجبة الإفطار وبين الإصابة بالكثير من المشاكل الصحية مثل السمنة ومرض السكر، وكما كشفت دراسة أمريكية نشرت فى شهر أغسطس الماضى أن السيدات اللاتى يهملن وجبة الإفطار تقل فرص إنجابهن للذكور.

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مصر 365