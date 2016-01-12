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دراسة: قوة اليد مؤشر جديد للتنبؤ بالوفاة المبكرة

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دراسة: قوة اليد مؤشر جديد للتنبؤ بالوفاة المبكرة دراسة: قوة اليد مؤشر جديد للتنبؤ بالوفاة المبكرة
ذكرت دراسة بريطانية حديثة أنه أصبح فى الإمكان التنبؤ بالوفاة المبكرة من خلال قياس قوة اليد، عقب دراسة أجريت على 140 ألف شخص.

وأوضحت الدراسة أنه مع تراجع كل 5 كيلوجرامات لقوة اليد فإن ذلك يؤدى إلى الوفاة بنسبة 16% بالمقارنة بالشخص الذى يعانى من مشاكل فى القلب وبنسبة 17% لمن يعانون للتعرض للسكتة الدماغية و7% للذين يصابون بانقباض فى عضلة القلب.
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