أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: خارج المستطيل الأخضر .. هوايات نجوم الدوري الممتاز -
القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بفضل «الخلطة السرية».. الأهلي يتفوق على «عمالقة أوروبا» -
«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " ثانون الضرائب ألزم الشركات بعدم قبول الشيكات " -
مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر " -
مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية " -
مساء dmc - د.محمد معيط " وزارة المالية لا تدخر جهدا لتعويض السنوات التي مرت بدون تطوير " -
دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الأقفاص السمكية بنهر النيل بالبحيرة

Google+ Print
بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الأقفاص السمكية بنهر النيل بالبحيرة بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الأقفاص السمكية بنهر النيل بالبحيرة
قامت اليوم مديرية أمن البحيرة بحملة مكبرة، بقيادة اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير الأمن، وقيادات المديرية، بالتنسيق ومديرية أمن كفر الشيخ، لإزالة الأقفاص السمكية الواقعة بنهر النيل فرع رشيد نطاق محافظتى البحيرة وكفر الشيخ، تنسيقاً وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى بالاستعانة بقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية وحماية نهر النيل بدسوق، أسفرت عن إزالة 24 قفصا سمكيا بإجمالى 56 قفصا وإزالة 50 قضية ثروة سمكية متنوعة (جوبيا).

كما تم ضبط 10 عدم حمل كارنيه صيد، وماكينة مياه رى مخالف، 4 قضايا ملاحة نهرية، ومركب بدون ترخيص، وجار استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365