بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الأقفاص السمكية بنهر النيل بالبحيرة

قامت اليوم مديرية أمن البحيرة بحملة مكبرة، بقيادة اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير الأمن، وقيادات المديرية، بالتنسيق ومديرية أمن كفر الشيخ، لإزالة الأقفاص السمكية الواقعة بنهر النيل فرع رشيد نطاق محافظتى البحيرة وكفر الشيخ، تنسيقاً وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى بالاستعانة بقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية وحماية نهر النيل بدسوق، أسفرت عن إزالة 24 قفصا سمكيا بإجمالى 56 قفصا وإزالة 50 قضية ثروة سمكية متنوعة (جوبيا).

كما تم ضبط 10 عدم حمل كارنيه صيد، وماكينة مياه رى مخالف، 4 قضايا ملاحة نهرية، ومركب بدون ترخيص، وجار استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات.



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