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جامعة القاهرة تحيل 4 أساتذة للتحقيق لبيعهم ملازم..ونصار يؤكد:لن يفلت أحد

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جامعة القاهرة تحيل 4 أساتذة للتحقيق لبيعهم ملازم..ونصار يؤكد:لن يفلت أحد جامعة القاهرة تحيل 4 أساتذة للتحقيق لبيعهم ملازم..ونصار يؤكد:لن يفلت أحد
أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن عدد الأساتذة الذين تمت إحالتهم للتحقيق ووقفهم عن التدريس بالجامعة بلغ 4 أساتذة، مشتركين فى المادتين اللتان ضبطت المذكرات والملازم الخاصة بهما تباع فى بين السرايات.

وأضاف نصار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المواجهة ستتسع، مؤكدا أنه لن يفلت من هذه المواجهة أحد، قائلا:"الجامعة جادة فى مواجهة هذا الوباء الذى استشرى فى جسد التعليم العالى فى ويجب أن يخضع الجميع للقانون".

كانت إدارة جامعة القاهرة، قررت إلغاء التدريس بالملازم والمذكرات، وإحالة أى عضو هيئة تدريس يخالف ذلك للتحقيق.


>- بالصور..رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير الامتحانات..ويؤكد حظر التدريس بالملازم
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