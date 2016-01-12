صحة أسيوط: إصابة 17 مواطنا بأنفلونزا الخنازير من ديسمبر حتى الآن

قال مصدر طبى بمديرية الصحة بأسيوط، إن مديرية الصحة رصدت ١٧ حالة تبين إصابتها بمرض الأنفلونزا المستجدة "الخنازير" منذ شهر ديسمبر حتى الآن.>وأضاف المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه بعد تلقى مديرية الصحة بلاغات باشتباه إصابة عدد من المواطنين بأنفونزا الخنازير، تم سحب عينات من الحالات المشتبه بإصابتها وإرسالها إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، والتى أثبتت إيجابية إصابة ١٧ حالة من بين الحالات التى تم إرسال عيناتها، وجميع الحالات موزعة بين مستشفى الصدر ومستشفى الحميات، ومستشفى أسيوط الجامعى.

وأشار المصدر إلى أن نسبة أنفلونزا الخنازير هذا العام مرتفعة جدا، ويأتى ذلك فى إطار إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتشار المرض وتزايده منذ شهر ديسمبر ٢٠١٥ وحتى أبريل ٢٠١٦، فيما لم تثبت العينات حتى تاريخه إصابة أى شخص بمرض أنفلونزا الطيور أو مرض الكورونا.

وأكد المصدر، أن هناك عددا من المحاور تتخذها مديرية الصحة تجاه انتشار المرض، وتحسبا لظهور أى أمراض معدية أخرى، الأول تجهيز غرف عزل بمستشفى الحميات والعامة والمركزية والصدر، وتوفير مستلزمات تشخيص الحالة من مسحات وعينات دم وأشعة، وتوفير عقار "تاميفلو" والتشديد على ضرورة سهولة صرف العلاج لأى مواطن دون مقابل، إذا رأى الطبيب المعالج ذلك.

وتتضمن المحاور أيضا تكثيف إجراءات مكافحة العدوى، عن طريق الفريق الصحى، واستغلال الرائدات الريفيات فى توعية المواطن العادى البسيط عن أمراض الشتاء وكيفية الوقاية منها، والتربية الآمنة للطيور بالمنازل، إلى جانب التنسيق مع الطب البيطرى بأسيوط، بأخذ عينات عشوائية من الطيور بالمنازل والمحلات، للاكتشاف المبكر عن أى بؤرة لأنفلونزا الطيور، والمحور السابع هو عمل اجتماعات دورية مع السادة مديرى الإدارات ومديرى المستشفيات العامة والمركزية، لرصد المرض، ما بين المترددين على المنشآت الصحية التابعة للمديرية، والتنسيق مع المستشفيات الجامعية والمبرة والتأمين الصحى للتعامل مع الحالات المشتبه فيها.

-احتجاز 6 حالات بمستشفى الصدر فى دمنهور للاشتباه بإصابتهم بأنفلونزا الخنازير

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