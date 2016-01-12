انهيار عقار سكني وإخلاء 3آخرين بعد انفجار إسطوانة غاز بقليوب

انهار عقار سكني مكون من طابقين بسبب انفجار إسطوانة غاز صغيرة الحجم في العقار الذي يقع بمدينة قليوب، وأسفر الحادث عن إصابة مالك المنزل بحروق شديدة، فيما نجح الأهالي وقوات الإطفاء من إخماد الحريق قبل امتداده، وتم إخلاء 3 منازل مجاورة للعقار المنهار من السكان بسبب خطورتها عليهم، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بانهيار عقار ومصاب بناحية حلابه دائرة مركز قليوب، فانتقل على الفور العميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية وقوات الحماية المدنية إلى موقع العقار .

وتبين انهيار عقار مكون من طابقين أرضى وأول علوى مبنى بالطوب الأحمر على مساحة 60 مترا مربعا ملك إبراهيم حامد على عامل مصاب بكدمات بالقدمين والذراعين وحروق بالوجه، كما تبين أنه أثناء تواجد المصاب بالمنزل رفقة شقيقته فوجئ بانفجار اسطوانة غاز صغيرة الحجم ( شعله ) كانا يستخدماها للتدفئه داخل الغرفة التي يجلسان بها وسقوط

> العقار عليهما وتمكن الأهالى من إنقاذهما وإطفاء الحريق ونتج عن انهيار أجزاء من العقار وسقوط جزئى لحوائط العقار المجاور، كما تم إخلاء 3 منازل مجاوره حفاظا على أرواح قاطنيها لحين معاينتها بمعرفة مجلس مدينة قليوب، تم فرض كوردون أمنى حول موقع العقار، وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإزالة الجزء المتبقى من المنزل المنهار ,وتولت النيابة التحقيق.