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وفد كنسى ألمانى يلتقى شيخ الأزهر وبطريرك الكاثوليك

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وفد كنسى ألمانى يلتقى شيخ الأزهر وبطريرك الكاثوليك وفد كنسى ألمانى يلتقى شيخ الأزهر وبطريرك الكاثوليك

يلتقى وفد كنسى ألمانى برئاسة إيستور جبهارفد رئيسة الكنيسة الإنجيلية الألمانية، اليوم الثلاثاء بكل من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ويعقبه لقاء بالأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك.

وأعلن الوفد بمشاركة مجلس الحوارات والعلاقات المسكونية للكنيسة الإنجيلية بمصر، فى بيان له اليوم الثلاثاء، عن قيامة بعدة لقاءات خلال الأيام المقبلة مع نواب التيار المدنى بمجلس الشورى، ورؤساء الأحزاب، للوقوف على الأوضاع التى تمر بها البلاد هذه الآونة.

وأوضح البيان، أن الوفد سيدرس مع القوى المدنية حالة التحول الديموقراطى فى وسيقوم بذلك يومى 28-30 يونيو الجارى، كما يدرس العلاقة بين الأقباط والمسلمين فى مصر.

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مصر 365

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