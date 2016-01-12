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بوتين يعتبر الإصلاح الدستوري أهم شروط التسوية السورية

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بوتين يعتبر الإصلاح الدستوري أهم شروط التسوية السورية بوتين يعتبر الإصلاح الدستوري أهم شروط التسوية السورية

فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يعتبر الإصلاح الدستوري الذي تتبعه انتخابات برلمانية ورئاسية أهم شروط التسوية السياسية للأزمة السورية.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” ان الرئيس الروسي اعرب عن قناعته بضرورة المضي قدما باتجاه الإصلاح الدستوري، وهذه العملية معقدة جدا، وبعد إتمامها يجب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة على أساس الدستور الجديد.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أشار الرئيس الروسي إلى أن تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا وتهيئة الظروف الملائمة لتنمية الاقتصاد ورفاهية الناس ليفضلوا العيش في بيوتهم بوطنهم بدلا من الهرب إلى أوروبا، لن يكون واردًا إلا في حال حدد الشعب السوري وحده من سيحكم البلاد وكيف سيفعل ذلك.

وقال بوتين إن الرئيس الأسد ارتكب العديد من الأخطاء خلال الصراع في بلاده لكن الأزمة وصلت إلى حجمها الراهن نتيجة الدعم الخارجي المتمثل بالتدفق الكبير للمال، والسلاح والمقاتلين.

وأكد بوتين أن المسؤولية يتحملها أولئك الذين دخلوا الأراضي السورية حاملين السلاح، وأولئك الذين يساعدون المجموعات المسلحة.

وقال الرئيس الروسي “لا نريد أن تتطور الأوضاع في سوريا على غرار مجريات الأحداث في ليبيا أو العراق”، وأشار ، ردا على سؤال حول إمكانية توفير ملجأ للرئيس الأسد إن فشل في الانتخابات ، إلى ضرورة تمكين الشعب السوري أولا من الإعراب عن موقفه، فروسيا قدمت ملجأ لسنودون وهذا أصعب من تقديم ملجأ للأسد، وقال “لو تجري هذه العملية بطريقة ديمقراطية فقد لا يكون الأسد بحاجة إلى مغادرة بلاده، سواء كان رئيسا أو لم يكن”.

وأكد دعم العمليات العسكرية التي تنفذها المعارضة السورية المسلحة ضد “داعش” وقال “ننسق معهم أعمالنا المشتركة وندعم عملياتهم الهجومية في مختلف مناطق الجبهة من خلال الضربات التي يشنها سلاحنا الجوي، ويدور الحديث عن مئات بل آلاف المسلحين الذين يحاربون “داعش”. ندعم كلا من جيش الأسد وهذه المعارضة ، وأكد بعضهم هذا الأمر علنا فيما يفضل الآخرون الصمت، لكن العمل يجري على قدم وساق – حسب ما نقلته قناة روسيا اليوم عن بوتين-.

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