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أستاذ جامعة سعودى يساعد الأمن فى ضبط سائقين بالفيوم باعا له سبائك مقلدة

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أستاذ جامعة سعودى يساعد الأمن فى ضبط سائقين بالفيوم باعا له سبائك مقلدة أستاذ جامعة سعودى يساعد الأمن فى ضبط سائقين بالفيوم باعا له سبائك مقلدة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط سائقين باعا سبائك ذهبية مقلدة لأستاذ جامعى سعودى الجنسية على أنها ذهبية مقابل 93 ألف ريال، وذلك بعدما تم تنفيذ خطة بالاتفاق بين الأجهزة الأمنية بالمحافظة والأستاذ الجامعى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، قد تلقى بلاغا من عبد العزيز أ أ 51 سنة "سعودى الجنسية" ويعمل أستاذا بجامعة القصيم بالسعودية يفيد أنه أثناء إقامته بفندق بالقاهرة تعرف عليه شخصان وباعا له سبائك ذهبية بمبلغ 93 ألف ريال سعودى، وعقب ذلك اكتشف أن تلك السبائك المبيعة له مقلدة، ثم قام بالتواصل تليفونيا مرة أخرى مع هذين الشخصين وأخبرهما برغبته فى شراء سبائك أخرى قبل سفره واتفقا معه على مقابلته بميدان المسلة بمدينة الفيوم.

وأصدر مدير أمن الفيوم تكليفاته بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة بالمكان المتفق عليه مدعمة بمجموعات قتالية وبحضور المتهمان قامت القوات بضبطهما وهما حمادة م ع 36 سنة سائق ومحمد س 35 سنة سائق، وكانا يستقلان سيارة ملاكى. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 664 لسنة 2016 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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