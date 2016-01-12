اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بـ"خلية الزيتون الإرهابية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 25 متهمًا فى قضية خلية الزيتون الإرهابية.

ويحاكم المتهمون فى هذه القضية بتهم تأسيس جماعة إرهابية واستهدفت الأقباط والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع فى قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب بحى الزيتون.

>