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الخارجية الألمانية: 1400 لاجئ عراقى فى بلادنا يريدون العودة

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الخارجية الألمانية: 1400 لاجئ عراقى فى بلادنا يريدون العودة الخارجية الألمانية: 1400 لاجئ عراقى فى بلادنا يريدون العودة

>قالت وزارة الخارجية إن السفارة العراقية فى برلين أصدرت 1400 جواز سفر فى الآونة الأخيرة للاجئين عراقيين يرغبون فى العودة إلى بلادهم.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم الثلاثاء، عن مسؤول بالوزارة قوله إن 150 جواز سفر فقط صدرت بحلول نهاية أكتوبر الماضي، لكنه لم يقدم سببا بشأن الزيادة الحادة فى إصدار الجوازات منذ ذلك الحين.

وفى سياق آخر ، قال مصدر بالوزارة "إن الزيادة قد تكون مرتبطة بالتطورات التى حدثت فى الآونة الأخيرة فى الصراع بالعراق".

كانت قوات مكافحة الإرهاب العراقية طردت متشددى داعش من أحياء مدينة الرمادى الشهر الماضى فى أول نجاح كبير للجيش العراقى منذ انهياره أمام تقدم المتشددين الخاطف فى شمال البلاد وغربها قبل 18 شهرا.

وتظهر بيانات وزارة الداخلية الألمانية أن العراق كان خامس أكبر مصدر لطلبات اللجوء فى ألمانيا خلال 2015.

وفى الأسابيع الأخيرة، حثت الألمانية السلطات فى الدول التى يأتى منها المهاجرون واللاجئون على إصدار جوازات سفر للأشخاص الراغبين فى العودة إلى بلادهم.
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