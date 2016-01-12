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لمريضة تكيسات المبيض.. كلى فاكهة وخضار وابعدى عن الشيكولاتة والدهون

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لمريضة تكيسات المبيض.. كلى فاكهة وخضار وابعدى عن الشيكولاتة والدهون لمريضة تكيسات المبيض.. كلى فاكهة وخضار وابعدى عن الشيكولاتة والدهون
تكيسات المبايض من أشهر الأعراض المرضية التى أصبحت منتشرة بين الكثير من الفتيات والسيدات فى مراحل عمرية مختلفة، وتؤثر فى بعض الحالات على الصحة الإنجابية لهن، وتحتاج لعلاج متكامل الأركان، غذائى ودوائى وحركى.

الدكتورة يسرية محمد، استشارى أمراض النساء والتوليد، أوضحت أن أولى خطوات علاج مثل هذه الحالات يبدأ بوصف أدوية لإنقاص الوزن وضبط كتلة الجسم للحالات التى تعانى زيادة موضعية أو كاملة فى الوزن، خاصة منطقة البطن والخصر والأرداف، والأهم من العقاقير هو التزام المريضة بنظام غذائى يومى سليم وصحى، قليل وغنى بالعناصر الصحية.

وتابعت استشارى النساء والتوليد حديثها مؤكدة أن كل ما يرفع الوزن ويحتوى على نسب دهون وكم سعرات حرارية عالية، يضر بمريضة التكيسات ويعيقها عن خسارة الوزن، وبالتالى يعيق علاجها، ومن هنا ينصح بالابتعاد عن الطعام المسبك بأنواع واستبداله بالخضار المطهى على البخار، إضافة إلى تجنب الأطعمة السريعة والجاهزة وكذلك الشيكولاتة التى تحتوى على نسب عالية من السكريات، كذلك سعراتها الحرارية عالية للغاية، وعليها أيضا تجنب إضافة السكر إلى المشروبات بإفراط، وكذلك تجنب كل اللحوم المصنعة والمحفوظة وكل ما هو غير طازج، والبعد تماما عن تناول اللحوم المهرمنة، والدجاج غير البلدى (المهرمن)، وعلى الجانب الآخر، ينصح بتناولها للكثير من الخضراوات الطازجة والفاكهة المفيدة قليلة السكريات والسعرات، مع التركيز على تناول الجبن والعدس.

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مصر 365

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