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اليوم.. استئناف إعادة محاكمة "غزلان" بغرفة عمليات رابعة العدوية

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اليوم.. استئناف إعادة محاكمة "غزلان" بغرفة عمليات رابعة العدوية اليوم.. استئناف إعادة محاكمة "غزلان" بغرفة عمليات رابعة العدوية
تستأنف اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، إعادة إجراءات محاكمة محمود غزلان بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، ومن المقرر أن تنظر المحكمة اليوم اتخاذ إجراءات الرد المقدمة من الدفاع بالجلسة السابقة.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين، وعددهم 51 على رأسهم مرشد الإخوان "محمد بديع" ومنهم "غزلان"، عدد من الاتهامات تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

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